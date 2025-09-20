FACUA.tvEl pódcast de FACUA

EL MAYOR RECORTE DE LA HISTORIA | Episodio 87 de En Ocasiones Veo Fraudes

Recordamos que el cambio de cartel del Brava Madrid da derecho a los asistentes a pedir el reembolso, contamos cuáles son los alimentos que más han subido de precio en octubre y te informamos sobre en qué casos puedes devolver un videojuego que has comprado.

FACUA.org
España-20/09/2025

Este sábado 20 de septiembre lanzamos el episodio 87 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.

Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:

YouTube

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos