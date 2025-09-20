EL MAYOR RECORTE DE LA HISTORIA | Episodio 87 de En Ocasiones Veo Fraudes
Recordamos que el cambio de cartel del Brava Madrid da derecho a los asistentes a pedir el reembolso, contamos cuáles son los alimentos que más han subido de precio en octubre y te informamos sobre en qué casos puedes devolver un videojuego que has comprado.
FACUA.org
España-20/09/2025
Este sábado 20 de septiembre lanzamos el episodio 87 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
– YouTube