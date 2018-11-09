España, el país de la UE donde los pasajeros aéreos presentan más reclamaciones ante los organismos nacionales
En 2017, se registraron un total de 16.700 quejas, según el Tribunal de Cuentas Europeo. Le sigue Polonia, con 7.226, Francia, con 6,115, Italia, con 3.731, y Alemania, con 3.211.
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Europa-09/11/2018
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España es el país de la Unión Europea (UE) donde los pasajeros aéreos presentan más reclamaciones ante los organismos nacionales competentes. En 2017, se registraron un total de 16.700 quejas. Le siguen Polonia (7.226), Francia (6.115), Italia (3.731) y Alemania