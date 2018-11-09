Más noticiasInforme del órgano auditor

España, el país de la UE donde los pasajeros aéreos presentan más reclamaciones ante los organismos nacionales

En 2017, se registraron un total de 16.700 quejas, según el Tribunal de Cuentas Europeo. Le sigue Polonia, con 7.226, Francia, con 6,115, Italia, con 3.731, y Alemania, con 3.211.

FACUA.org
Europa-09/11/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

España es el país de la Unión Europea (UE) donde los pasajeros aéreos presentan más reclamaciones ante los organismos nacionales competentes. En 2017, se registraron un total de 16.700 quejas. Le siguen Polonia (7.226), Francia (6.115), Italia (3.731) y Alemania

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos