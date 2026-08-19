FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento banalice el riesgo de haber señalizado incorrectamente un carril en Plaza de Colón por un "olvido"
La asociación denunció la existencia de una contradicción entre la señal de Ciclocalle 30 con la reciente inscripción Bus-Taxi. Tras ello, el Consistorio retiró la señalización pero ha respondido minimizando el peligro para los usuarios que ha supuesto tener señales contradictorias en la vía.
FACUA.org
Córdoba-19/08/2026
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FACUA Córdoba lamenta que el Ayuntamiento de la capital banalice el riesgo para los usuarios que conllevaba la señalización errónea de un carril en el entorno de Plaza de Colón tras admitir que dicha señal se debía retirar pero fue «olvidada».