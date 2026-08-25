Leroy Merlin alerta del riesgo de acceso no autorizado de menores a piscinas tubulares Intex y Bestway debido a un error en el diseño
Los productos afectados son las piscinas tubulares adquiridas antes de octubre de 2025 que contengan cincha de compresión y midan 1,20 metros o más.
FACUA.org
España-25/08/2026
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Leroy Merlin ha alertado del riesgo de acceso no controlado de menores a algunas piscinas tubulares de las marcas Intex y Bestway debido a un error en el diseño de la correa de compresión.
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