FACUA Sevilla denuncia el caos en los accesos al estadio de La Cartuja y exige al Ayuntamiento un refuerzo del dispositivo municipal
La asociación considera inaceptable que miles de usuarios tengan que afrontar atascos, aglomeraciones y falta de información ante una problemática que es recurrente y previsible.
FACUA.org
Sevilla-25/08/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Sevilla critica al Ayuntamiento de Sevilla por la deficiente planificación de los accesos al estadio de La Cartuja durante los partidos del Real Betis o la celebración de conciertos y le exige que adopte de inmediato medidas para evitar el caos que sufren los usu