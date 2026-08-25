FACUA Granada denuncia la situación de abandono que sufren los pacientes del Centro de Salud de Ugíjar
La asociación ha acudido al Defensor del Pueblo Andaluz ante la drástica reducción de consultas por la falta de personal sanitario, inexistencia de avisos previos a los usuarios ante la cancelación de citas o el trato inadecuado recibido.
FACUA.org
Granada-25/08/2026
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