Nuestras acciones

FACUA Granada denuncia la situación de abandono que sufren los pacientes del Centro de Salud de Ugíjar

La asociación ha acudido al Defensor del Pueblo Andaluz ante la drástica reducción de consultas por la falta de personal sanitario, inexistencia de avisos previos a los usuarios ante la cancelación de citas o el trato inadecuado recibido.

FACUA.org
Granada-25/08/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Granada ha formalizado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar la situación de abandono en la que se encuentran los pacientes del Centro de Salud de Ugíjar. Vecinos de la localidad de Picena, perteneciente a este centro de salud, han traslada

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos