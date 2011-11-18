Estados Unidos baraja implantar la censura a gran escala en Internet
Creative Commons, Google, Facebook, eBay y Twitter, entre otras, se posicionan en contra de la proposición de ley antipiratería de EEUU.
FACUA.org
Internacional-18/11/2011
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La organización sin ánimo de lucro Creative Commons se ha unido al grupo de empresas, como Google, Facebook, Twitter o eBay, que rechazan el anteproyecto de ley sobre piratería propuesto por el gobierno estadounidense, conocida como ley SOPA (Stop Stopping Online Piracy A