Estados Unidos prohibirá la venta de cigarrillos electrónicos con sabores
Con esta medida, la Administración norteamericana quiere combatir la epidemia del uso de estos cigarrillos entre los jóvenes, así como reducir la crisis sanitaria abierta por el uso de líquidos no autorizados.
Europa Press
Internacional-13/09/2019
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