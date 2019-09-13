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Estados Unidos prohibirá la venta de cigarrillos electrónicos con sabores

Con esta medida, la Administración norteamericana quiere combatir la epidemia del uso de estos cigarrillos entre los jóvenes, así como reducir la crisis sanitaria abierta por el uso de líquidos no autorizados.

Europa Press
Internacional-13/09/2019
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La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anuncia que ha dado la orden a la Agencia Norteamericana del Medicamento de (FDA, por sus siglas en ingles) de priorizar la normativa de aplicación de los requisitos de autorización necesarios para la comercializa

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