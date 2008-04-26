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Etelvina Andreu e Ildefonso Hernández, nuevos directores generales de Consumo y Salud Pública

El Gobierno aprueba los nombramientos de los cinco nuevos altos cargos del Ministerio de Sanidad.

FACUA.org
España-26/04/2008
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El Consejo de Ministros aprobó el viernes, a propuesta del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, el nombramiento de cinco nuevos altos cargos para su departamento, que tomarán posesión de sus puestos el próximo martes, 29 de abril.

Juan Carlos

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