Etelvina Andreu e Ildefonso Hernández, nuevos directores generales de Consumo y Salud Pública
El Gobierno aprueba los nombramientos de los cinco nuevos altos cargos del Ministerio de Sanidad.
FACUA.org
España-26/04/2008
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El Consejo de Ministros aprobó el viernes, a propuesta del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, el nombramiento de cinco nuevos altos cargos para su departamento, que tomarán posesión de sus puestos el próximo martes, 29 de abril.
Juan Carlos