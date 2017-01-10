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Europa alerta de que la tinta de los tatuajes puede liberar sustancias cancerígenas

Actualmente, y aunque las tintas se inyectan en la dermis, no existe una legislación específica en la UE sobre la tinta de los tatuajes de larga duración, pero sí sobre los productos cosméticos.

Europa Press
Europa-10/01/2017
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La Comisión Europea ha publicado recientemente un informe en el que se alerta de que algunos componentes de la tinta de los tatuajes pueden liberar sustancias cancerígenas y se avisa de que muchos no están elaborados para su uso cosmético.

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