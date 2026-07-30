FACUA Huelva insta a la Junta de Andalucía a incluir una partida en los Presupuestos de 2027 para reactivar el hospital de Aracena
La asociación reclama que se destinen recursos y una programación plurianual para retomar unas obras paralizadas desde hace más de quince años.
FACUA.org
Huelva-30/07/2026
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FACUA Huelva se ha dirigido al vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, para instarle a que incluya en el Proyecto de Presupuestos autonómicos de 2027 una partida nominativa y sufi