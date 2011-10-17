Expedia, TripAdvisor y Hotels.com, multadas con más de 300.000 euros en Francia
Por mostrar de forma engañosa un hotel como completo para sugerir otro con mayor comisión, ofrecer teléfonos incorrectos de los hoteles para obligar a reservar desde su web o anunciar falsos códigos promocionales.
FACUA.org
Europa-17/10/2011
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Los portales de viajes Expedia, TripAdvisor y Hotels.com han sido condenados por el Tribunal de Comercio de París a pagar más de 300.000 euros por llevar a cabo «prácticas comerciales fraudulentas» en sus ediciones francesas.
La sentencia, que to