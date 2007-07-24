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FACUA aconseja a los afectados por el apagón de Barcelona que reclamen a Endesa las pérdidas en alimentos y averías en aparatos eléctricos

Denuncia que la normativa del sector no garantiza la defensa de los intereses de los consumidores y reclama la modificación del Real Decreto que regula las indemnizaciones por cortes de luz.

FACUA.org
España-24/07/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) recomienda a los usuarios que se han visto afectados por el apagón de Barcelona que reclamen a Fecsa-Endesa las pertinentes indemnizaciones por las pérdidas de los alimentos que se hayan visto deteriorados ante la falta d

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