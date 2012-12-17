FACUA advierte de la ilegalidad del modelo de tarifas eléctricas que pretende implantar Industria
Penalizar el precio de toda la energía consumida en función de que se superen distintos tramos vulneraría los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica.
FACUA.org
España-17/12/2012
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