Nuestras accionesEn 1997, logró que el TSJA anulase uno similar aprobado por la Junta de Andalucía a una suministradora de agua

FACUA advierte de la ilegalidad del modelo de tarifas eléctricas que pretende implantar Industria

Penalizar el precio de toda la energía consumida en función de que se superen distintos tramos vulneraría los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica.

FACUA.org
España-17/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la ilegalidad del modelo de tarifas eléctricas que pretende implantar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ya que penalizar el precio de toda la energía consumida en función de que se superen distintos tramos v

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