FACUA advierte de que el cobro del servicio contestador de Movistar da derecho a cancelar las permanencias
La compañía confunde a los usuarios al indicarles que sólo tienen derecho a darse de baja de este servicio sin penalización, cuando la normativa señala que los consumidores pueden resolver el contrato.
FACUA.org
España-14/07/2014
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Movistar ha indicado a los usuarios mediante un cuadro de información en la factura que comenzará a cobrar estas llamadas.
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que el cobro del servicio contestador que Movistar comenzará a aplicar a todos sus clientes de telecomunicaciones fijas da derecho a cancelar las permanencias sin penalización alguna. Desde el 1 de octubre, la compañia aplicar&a