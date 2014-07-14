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FACUA advierte de que el cobro del servicio contestador de Movistar da derecho a cancelar las permanencias

La compañía confunde a los usuarios al indicarles que sólo tienen derecho a darse de baja de este servicio sin penalización, cuando la normativa señala que los consumidores pueden resolver el contrato.

FACUA.org
España-14/07/2014
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que el cobro del servicio contestador que Movistar comenzará a aplicar a todos sus clientes de telecomunicaciones fijas da derecho a cancelar las permanencias sin penalización alguna. Desde el 1 de octubre, la compañia aplicar&a

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