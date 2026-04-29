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FACUA advierte de que las prórrogas al alquiler solicitadas antes del 28 de abril siguen vigentes

La asociación considera vergonzoso que las derechas del arco parlamentario hayan decidido alinearse con los especuladores inmobiliarios en lugar de proteger a los inquilinos

FACUA.org
España-29/04/2026

FACUA-Consumidores en Acción advierte de que las prórrogas al alquiler solicitadas antes del 28 de abril sigue vigentes por lo que los propietarios están obligadas a cumplirlas.

Este martes 28 de abril el Congreso de los Diputados ha derogado el Real Decreto de medidas para paliar la c

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