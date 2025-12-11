Nuestras acciones

FACUA advierte de penalizaciones abusivas de restaurantes a los usuarios por cancelar sus reservas

La asociación ha denunciado a varios establecimientos en los últimos tiempos por imponer esta condición a sus clientes, con cobros que pueden superar los 100 euros por comensal.

FACUA.org
España-11/12/2025

FACUA-Consumidores en Acción advierte de que cobrar a los consumidores por cancelar la reserva en un restaurante puede ser una práctica abusiva al imponer injustificadamente una penalización por un servicio que no han recibido.

La asociación ha detectado que están aumentando los establ

