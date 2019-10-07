FACUA advierte de un defecto en el banco trasero de los Volkswagen Passat Variant
La Dirección General de Consumo alerta de la posibilidad de que la función del apoyacabezas derecho del asiento trasero quede limitada debido al fallo.
FACUA.org
España-07/10/2019
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