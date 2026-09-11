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FACUA advierte del cierre de varias clínicas dentales Vivanta en diferentes puntos del país

La asociación insiste al Gobierno en la necesidad de mejorar la regulación de este tipo de clínicas privadas para reforzar la protección de los usuarios.

FACUA.org
España-11/09/2026
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FACUA-Consumidores en Acción advierte a los usuarios del cierre de varias clínicas dentales Vivanta en diferentes ciudades españolas. Además, informa a las personas afectadas que tienen derecho al reembolso del importe de los tratamientos que hayan pagado y no vayan a

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