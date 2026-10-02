FACUA anima a participar en las manifestaciones por el derecho a la vivienda
La asociación considera fundamental cambios legislativos que garanticen el derecho básico a la vivienda para toda la ciudadanía.
FACUA.org
España-02/10/2026
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El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de nuestro país. El encarecimiento de los alquileres, el aumento del precio de compra y las dificultades para acceder a una vivienda digna están afectando a miles de familias, jóvenes