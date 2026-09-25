Alertan del elevado contenido en melatonina en el complemento alimenticio Melatonin Time Release que puede afectar a la salud
La Aesan señala que el producto afectado es de la marca Haya Labs y se presenta en un frasco con 60 tabletas con el código de barras 858047007021.
FACUA.org
España-25/09/2026
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de la retirada del mercado del complemento alimenticio Melatonin Time Release, de la marca Haya Labs, por un elevado contenido de melatonina que «puede producir reacciones adversas de div