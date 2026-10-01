Mediterránea de Catering: FACUA Andalucía pide a la Junta que revise la concesión tras nuevas irregularidades en colegios de Córdoba
La federación reclama que se investiguen los hechos y se adopten medidas para garantizar que el servicio de comedor escolar se presta con todas las garantías.
FACUA.org
Andalucía-01/10/2026
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FACUA Andalucía reclama a la Junta de Andalucía que revise la concesión del servicio de comedor escolar a Mediterránea de Catering tras tener conocimiento de nuevas irregularidades en menús servidos en tres centros educativos de la provincia de Córdoba.