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FACUA Andalucía llama a la movilización contra los vertidos mineros en el Estuario del Guadalquivir

La manifestación comenzará el próximo 17 de octubre a las 12 horas frente al Palacio de San Telmo, en Sevilla.

FACUA.org
Andalucía-28/09/2026
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FACUA Andalucía, junto a organizaciones sociales y ayuntamientos, llama a la movilización el próximo 17 de octubre en defensa del rio Guadalquivir y contra los vertidos mineros en su estuario.

La manifestación partirá a las 12 horas

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