Amplían la alerta por la presencia de gluten no declarado en salsas barbacoa y chimichurri "sin gluten" de las marcas Vulpi y Dumt's
La Aesan comunica que a los productos anteriormente alertados se suman ahora dos nuevos formatos de más tamaño y varios lotes nuevos de los envases ya informados.
FACUA.org
España-02/10/2026
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado la alerta por la presencia de gluten no declarado en salsas barbacoa y chimichurri etiquetadas como «sin gluten» de las marcas Vulpi y Dumt’s.