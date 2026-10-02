FACUA Cádiz exige una solución inmediata al caos de los autobuses interurbanos de la Bahía de Cádiz
La asociación reclama que el Consorcio de Transportes asuma un papel activo y gestione directamente una flota de refuerzo.
FACUA.org
Cádiz-02/10/2026
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FACUA Cádiz exige a la Junta de Andalucía y al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz una solución inmediata ante los problemas que están sufriendo los usuarios del transporte interurbano, especialmente durante las primeras horas de la mañana.