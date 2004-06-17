FACUA advierte que la nueva Font Vella Toque de Limón no procede del manantial del mismo nombre ni tiene limón
Junto a la expresión toque de limón, el etiquetado del producto muestra imágenes de varias rodajas de limón, pero lo que contiene en realidad es azúcar, ácido cítrico y aroma natural. Vulnera por ello el Real Decreto que regula la venta de bebidas refrescantes.
FACUA.org
España-17/06/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha reclamado a Font Vella, del Grupo Danone, que modifique la denominación y el etiquetado de su nueva Font Vella Toque de Limón ya que el agua mineral no procede del manantial Font Vella, en Girona, y a la misma no se ha