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FACUA alerta de la contaminación de un lote de agua mineral de la marca Fontarel distribuido en Cádiz

Las botellas, de 0,5 litros y lote L-01441, han sido vendidas a diferentes minoristas y establecimientos de hostelería en la localidad de Chipiona.

FACUA.org
Cádiz-07/06/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la contaminación química en un lote de botella de agua mineral de la marca Fontarel (perteneciente a la empresa Aguas del Pilar, de Granada) distribuida fundamentalmente en Chipiona, Cádiz. La partida afectada contiene ácid

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