FACUA alerta de la entrada en preconcurso de acreedores de la empresa de autoconsumo Solfy
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FACUA.org
España-16/09/2026
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que la empresa Solfy Renewables SL ha abierto una negociación con sus acreedores, el denominado preconcurso, para tratar de garantizar la viabilidad de la compañía y evitar su entrada en concurso de acreedores.