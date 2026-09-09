Tras la reclamación de FACUA Extremadura, el Ayuntamiento de Navas del Madroño aclara que ya trabaja en la reubicación de los contenedores
El consistorio asegura que no ha realizado el cambio en verano porque "en pleno pico estival de demanda habría generado un colapso en el servicio y mayores molestias al conjunto de la ciudadanía".
FACUA.org
Extremadura-09/09/2026
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El Ayuntamiento de Navas del Madroño se ha dirigido a FACUA Extremadura para informarle de que ya trabaja en la retirada de los contenedores de residuos situados en las inmediaciones de la iglesia, junto a viviendas de las calles Santa María y Federico García Lorca, de