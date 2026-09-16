La luz se dispara aún más en septiembre: la factura del usuario medio puede superar los 100 euros por primera vez en cuatro años
FACUA insiste en reclamar cambios regulatorios de calado al Gobierno para acabar con los desproporcionados márgenes que hay en el sector de la generación eléctrica.
FACUA.org
España-16/09/2026
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El precio de la luz se ha disparado aún más en la primera mitad de septiembre. La factura del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) va camino de superar los 100 euros por primera vez en cuatro años. Así lo pone de manifiesto el análisis de FACUA-Consumidores