Recibe una factura de agua de 53.471 euros por una avería en su vivienda: FACUA logra que se la refacturen y abone solo 36 euros
La fuga se encontraba en una zona de la casa destinada a un local comercial que llevaba cerrado desde hacía años.
FACUA.org
Huelva-14/09/2026
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FACUA Sevilla ha conseguido que Giahsa, empresa pública encargada de la gestión del suministro del agua en la provincia de Huelva, anule una factura de 53.471 euros originada por una avería en la vivienda de un socio y le haga una refacturación por importe de 36,25 eur