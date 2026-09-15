Vivanta entra en concurso de acreedores: FACUA asesora a los afectados por el cierre de estas clínicas dentales
Los afectados tienen de plazo hasta el próximo 15 de octubre para comunicar sus créditos a la administración concursal.
FACUA.org
España-15/09/2026
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