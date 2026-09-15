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La Fiscalía pide tres años de cárcel para un policía local de Cantabria por difundir mensajes de odio contra magrebíes a través de X

El usuario aprovechó su cuenta dedicada al fútbol para publicar contenido xenófobo tras los sucesos ocurridos en julio de 2025 en Torre Pacheco.

Agencia EFE
Cantabria-15/09/2026
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La Fiscalía pide una pena de tres años de cárcel para un policía local de Cantabria por difundir mensajes de odio en su cuenta de X contra las personas inmigrantes, sobre todo las de origen magrebí, tras los sucesos de Torre Pacheco (Murcia) de julio de 2025.

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