La Fiscalía pide tres años de cárcel para un policía local de Cantabria por difundir mensajes de odio contra magrebíes a través de X
El usuario aprovechó su cuenta dedicada al fútbol para publicar contenido xenófobo tras los sucesos ocurridos en julio de 2025 en Torre Pacheco.
Agencia EFE
Cantabria-15/09/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Etienne Laurent | EFE.
La Fiscalía pide una pena de tres años de cárcel para un policía local de Cantabria por difundir mensajes de odio en su cuenta de X contra las personas inmigrantes, sobre todo las de origen magrebí, tras los sucesos de Torre Pacheco (Murcia) de julio de 2025.