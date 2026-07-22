FACUA alerta de la llamada a revisión a algunos Hyundai por un problema en los tubos de vacío que afectaría al sistema de frenado
La compañía está enviando notificaciones a los usuarios para indicarles que esta incidencia podría llegar a provocar una baja sensación al frenar y la dureza del pedal.
FACUA.org
España-22/07/2026
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El fabricante está remitiendo notificaciones a los us