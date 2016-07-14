FACUA alerta de la llamada a revisión de las motocicletas Ducati Xdiavel S y 1199 Superleggera
Los vehículos presentan problemas en la llanta trasera y el embrague, que podrían provocar un accidente de tráfico.
FACUA.org
España-14/07/2016
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FACUA alerta de que las motos Ducati Xdiavel S 2016 presentan un problema en la llanta trasera que podría provocar un accidente. | Imagen: Ducati.es.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de dos modelos de motocicletas Ducati, las Xdiavel S de 2016 y las 1199 Superleggera de 2014.
En concreto, las Ducati Xdiavel S 2016 presentan un problema en la llanta trasera que podría provocar un accidente