FACUA alerta de la llamada a revisión de las motos KTM 125 y 390 Duke por un fallo en la óptica delantera
La marca debe actualizar el software que hace funcionar los faros LED, que pueden llegar a funcionar de forma intermitente en las unidades afectadas, elevando así el riesgo de accidente.
FACUA.org
España-21/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la llamada a revisión de las motos KTM 125 Duke y KTM 390 Duke debido a un fallo detectado en la óptica delantera LED, el cual eleva el riesgo de sufrir algún accidente o percance durante la conducción.
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