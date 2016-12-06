FACUA alerta de la llamada a revisión de los Nissan Navara, Patrol y X-Trail por un problema en el airbag
El sistema de protección de los acompañantes puede llegar a desprenderse por un exceso de presión en determinadas condiciones atmosféricas, lo que eleva el riesgo de accidente.
FACUA.org
España-06/12/2016
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