FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Megane IV GT por un problema en la caja de cambios
El fabricante ha detectado que la caja de velocidades automática del vehículo puede calentarse, elevando así el riesgo de accidente de tráfico.
FACUA.org
España-26/04/2017
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Renault España ha indicado que está contactando con los propietarios de los vehículos afectados. | Imagen: Renault.es
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Renault Megane IV GT, fabricados hasta el 23 de enero de 2017 y equipados con la caja de velocidades DW5 con la calibración anterior a SW818, por un problema en el cambio automát