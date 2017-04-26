Nuestras accionesFabricados hasta el 23 de enero de 2017

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Megane IV GT por un problema en la caja de cambios

El fabricante ha detectado que la caja de velocidades automática del vehículo puede calentarse, elevando así el riesgo de accidente de tráfico.

FACUA.org
España-26/04/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Renault Megane IV GT, fabricados hasta el 23 de enero de 2017 y equipados con la caja de velocidades DW5 con la calibración anterior a SW818, por un problema en el cambio automát

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos