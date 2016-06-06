Nuestras accionesFabricados entre 2003 y 2008

FACUA alerta de la llamada a revisión de vehículos Mazda RX8 y BT 50 por problemas con sus airbags

El propulsor del inflador de la bolsa de aire, fabricado por Takata, puede haberse deteriorado con el tiempo y podría provocar un desplegado irregular de la bolsa.

FACUA.org
España-06/06/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos Mazda RX8 (SE) fabricados entre el 28 de julio de 2003 y el 8 de febrero de 2008 y los BT 50 B Series (UN) fabricados entre el 14 de enero de 2004 y el 31 de agosto de 2006 por problemas con el prop

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