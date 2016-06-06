FACUA alerta de la llamada a revisión de vehículos Mazda RX8 y BT 50 por problemas con sus airbags

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos Mazda RX8 (SE) fabricados entre el 28 de julio de 2003 y el 8 de febrero de 2008 y los BT 50 B Series (UN) fabricados entre el 14 de enero de 2004 y el 31 de agosto de 2006 por problemas con el prop