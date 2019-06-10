FACUA alerta de la presencia de avellanas no declaradas en barritas energéticas Pulse de Isostar
El lote afectado es el número 21813169 10:31 de chocolate y guaraná que se vende en cajas de seis unidades.
FACUA.org
España-10/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la presencia de avellanas no declaradas en el etiquetado de las barritas energéticas Pulse de Isostar sabor chocolate y guaraná. En concreto, el lote afectado es el 21813169 10:31, con fecha de consumo preferente del 3 de enero de 2020.<