FACUA alerta de la presencia de mostaza no declarada en gluten de trigo marca Eco-Salim
Están afectados los lotes 170919, 180919, 41019, 71019, 260919, 81019, 31019, 171019, 181019, 81019 y 61119, en formato de envase de 500 gramos.
FACUA.org
España-10/12/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la presencia de mostaza no declarada en el etiquetado de gluten de trigo de la marca Eco-Salim.
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