FACUA alerta de la proliferación de fraudes a través de microcréditos rápidos con condiciones abusivas
La asociación advierte de que la mayoría de las empresas que conceden este tipo de financiación no están supervisadas por el Banco de España.
FACUA.org
España-12/12/2025
FACUA-Consumidores en Acción advierte de la proliferación de fraudes a través de la contratación de microcréditos rápidos con condiciones abusivas.
Este tipo de créditos son préstamos de dinero de importes no muy elevados, de rápida aprobación y cortos plazos de devolución, a los que s