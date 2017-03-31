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FACUA alerta de la retirada de un lote de Linezolid, antibiótico de uso hospitalario contra la neumonía

El medicamento dio un el resultado fuera de especificaciones en el parámetro disolución detectado en estudios de estabilidad a 40ºC/75% HR. La Aemps califica la alerta de gravedad media.

FACUA.org
España-31/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta sobre la orden de retirada emitida por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) de un lote del antibiótico de uso hospitalario Linezolid, fabricado por los laboratorios Kern Pharma en comprimidos de 600 miligramos

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