Nuestras acciones

FACUA alerta de la retirada del mercado de las lámparas de techo HYBY y LOCK vendidas por Ikea

Las pantallas de cristal de estos productos pueden caerse por la rotura de los ganchos de plástico que las sujetan.

FACUA.org
España-09/02/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción informa de que Ikea ha ordenado la retirada de sus tiendas de los modelos de las lámparas de techo HYBY y LOCK por riesgo de caída de la pantalla de cristal.

«Tras la recepción de varios informes de clientes, que advertían

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos