FACUA alerta de la retirada del mercado de las lámparas de techo HYBY y LOCK vendidas por Ikea
Las pantallas de cristal de estos productos pueden caerse por la rotura de los ganchos de plástico que las sujetan.
FACUA.org
España-09/02/2016
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que Ikea ha ordenado la retirada de sus tiendas de los modelos de las lámparas de techo HYBY y LOCK por riesgo de caída de la pantalla de cristal.
«Tras la recepción de varios informes de clientes, que advertían