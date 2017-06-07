FACUA alerta de que 1.500 coches Renault en España deben revisarse tras detectarse fallos en los airbags
Son vehículos fabricados entre el 29 de septiembre y el 30 de noviembre de 2016 de los modelos Espace V, Talisman, Scenic IV, Megane IV y Kadjar.
FACUA.org
España-07/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de varios modelos de vehículos de la marca Renault en los que se han detectado defectos en sus sistemas de airbags.
Los coches afectados por esta llamada corresponden a los modelos Espace V, Talisman, Scenic