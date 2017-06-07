Nuestras accionesEl problema puede afectar a 30.000 vehículos en todo el mundo

FACUA alerta de que 1.500 coches Renault en España deben revisarse tras detectarse fallos en los airbags

Son vehículos fabricados entre el 29 de septiembre y el 30 de noviembre de 2016 de los modelos Espace V, Talisman, Scenic IV, Megane IV y Kadjar.

FACUA.org
España-07/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de varios modelos de vehículos de la marca Renault en los que se han detectado defectos en sus sistemas de airbags.

Los coches afectados por esta llamada corresponden a los modelos Espace V, Talisman, Scenic

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