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FACUA alerta de un defecto de fabricación en varios modelos de lavavajillas de Ikea

La compañía asegura que el problema no provoca riesgos de seguridad para los usuarios, y que el electrodoméstico puede seguir usándose hasta que se haya llevado a cabo la reparación.

FACUA.org
España-15/07/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de un defecto de fabricación en varios modelos de lavavajillas comercializados por Ikea.

La compañía sueca ha comunicado que ha detectado un fallo en uno de los componentes de varios modelos de dicho electrodoméstico. «

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