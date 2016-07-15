FACUA alerta de un defecto de fabricación en varios modelos de lavavajillas de Ikea
La compañía asegura que el problema no provoca riesgos de seguridad para los usuarios, y que el electrodoméstico puede seguir usándose hasta que se haya llevado a cabo la reparación.
FACUA.org
España-15/07/2016
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El componente defectuoso afecta al rendimiento del lavavajillas. | Imagen: Ikea.com
FACUA-Consumidores en Acción alerta de un defecto de fabricación en varios modelos de lavavajillas comercializados por Ikea.
La compañía sueca ha comunicado que ha detectado un fallo en uno de los componentes de varios modelos de dicho electrodoméstico. «