FACUA alerta de un error en el airbag de los Skoda Octavia, Rapid, Fabia, Kodiaq, Karop y Superb
La Dirección General de Consumo advierte de que es posible que no se infle con la rapidez necesaria, por lo que puede no ofrecer suficiente protección al conductor en caso de accidente.
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España-26/09/2019
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Imagen: flickr.com/bkm_br (CC BY 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción alerta del fallo del airbag del conductor delantero en los Skoda Octavia, Rapid, Fabia, Kodaq, Karop y Superb, en concreto en los modelos 2018-2019.
La Dirección General de Consumo ha informado de que el problema radica en que el airbag puede no i