FACUA alerta de un fallo en el panel frontal del aire acondicionado Emura II de la marca Daikin

FACUA-Consumidores en Acción alerta de un fallo en el modelo de aire acondicionado Emura II de la marca Daikin. Los equipos afectados, Emura II FTXJ-LW/S y FTXG-LW/S, están a la venta desde enero de 2014.

Según ha comunicado la empresa, el panel frontal del aparato pue