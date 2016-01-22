FACUA alerta de un fallo en el panel frontal del aire acondicionado Emura II de la marca Daikin
El panel frontal del aparato puede soltarse y provocar que caiga hacia abajo durante su funcionamiento.
FACUA.org
España-22/01/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de un fallo en el modelo de aire acondicionado Emura II de la marca Daikin. Los equipos afectados, Emura II FTXJ-LW/S y FTXG-LW/S, están a la venta desde enero de 2014.
Según ha comunicado la empresa, el panel frontal del aparato pue