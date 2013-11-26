Nuestras accionesDoce clínicas ubicadas en las provincias de Barcelona, Cantabria, Girona y Huesca

FACUA alerta del cierre de la red de clínicas dentales Lasodent Odontólogos

La asociación recomienda a los afectados que denuncien su situación en la Policía y ante las autoridades autonómicas de protección al consumidor.

FACUA.org
España-26/11/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta del cierre de la red de clínicas dentales Lasodent Odontólogos, que ha dejado paralizados los tratamientos de sus pacientes y sin cubrir las garantías establecidas en la legislación.

La asociación ha intentado po

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos