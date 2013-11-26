FACUA alerta del cierre de la red de clínicas dentales Lasodent Odontólogos
La asociación recomienda a los afectados que denuncien su situación en la Policía y ante las autoridades autonómicas de protección al consumidor.
FACUA.org
España-26/11/2013
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La asociación ha intentado ponerse en contacto sin éxito con varias de las clínicas a través de los teléfonos que aparecían en su web hasta que, finalmente, su página ha sido cerrada al final de la mañana.
FACUA-Consumidores en Acción alerta del cierre de la red de clínicas dentales Lasodent Odontólogos, que ha dejado paralizados los tratamientos de sus pacientes y sin cubrir las garantías establecidas en la legislación.
La asociación ha intentado po