Alertan de la presencia de Listeria en bloc de foie gras de pato de la marca Capdevila
Está afectado el Bloc foie gras de pato Mi-Cuit, marca Capdevila, con lote L26029311821 y fecha de caducidad del 29 de enero de 2027.
FACUA.org
España-17/06/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Euskadi relativa a la presen